Як насправді виглядають герої фільмів на реальних подіях

Пропонуємо вашій увазі декілька прикладів вдалого переходу реальних персонажів на кіноекрани.

Вірджинія Вулф

Вірджинія Вулф – знакова особистість світової літератури. Письменниця і талановитий критик могла б ще дуже багато чого досягти в кар'єрі, але в 59 років вона покінчила життя самогубством. Причина – психічна хвороба, в яку періодично занурювалася нещасна жінка. Вірджинію чудово зіграла Ніколь Кідман.

Дон Корлеоне

Ще один знаменитий на весь світ персонаж – Карло Гамбіно (він же – дон Корлеоне або Хрещений батько). Сицилійського мафіозі зіграли два великих актори – Марлон Брандо і Роберт де Ніро. "Хрещений батько" – назва фільму, в якому розповідається про непросту долю цієї таємничої особистості.

Х'ю Гласс

Х'ю Гласс – американський мисливець, який жив в 19 столітті і прославився тим, що переміг в найжорстокішій сутичці підступного і небезпечного ведмедя гризлі. Після, з важкими пораненнями Х'ю вдалося подолати 300 кілометрів по дикій, безлюдній місцевості і залишитися в живих. Ді Капріо правдоподібно передав всі тяготи, які припали на долю цієї мужньої людини.

Близнюки Крей

Рональд і Реджинальд Креї – знамениті лондонські бандити 50-х років. У картині "Легенда" Том Харді блискуче зіграв обох братів, які колись тримали у жаху всю Британію. Про них дійсно ходили легенди. Наприклад, подейкують, що Ронні страждав параноїдальним розладом особистості. Рекет, ігровий бізнес, вбивства і грабежі – всі ці сумнівні заслуги приписують близнюкам Креям.

Філантроп Гарднер

Ця кіноісторія знята за спогадами Кріса Гарднера. Чоловік, про життя якого є фільм "В гонитві за щастям", живе Вісконсині, зараз йому 65 років. Батька-одиночку, що вирвався з убогості і досяг небувалих висот, зіграв Вілл Смітт. До речі, Крістофер Гарднер починав свою кар'єру з брокерства.

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