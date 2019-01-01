З'явилися перші фото Xiaomi Mi Mix 4, а також технічні характеристики

Під кінець 2018 року стався великий витік даних про майбутні смартфони китайської корпорації Xiaomi, яка наступного року оновить весь модельний ряд своїх фірмових мобільних пристроїв, починаючи з бюджетних і закінчуючи флагманськими рішеннями.

31 грудня, китайські ЗМІ опублікували зображення Xiaomi Mi Mix 4, а також розкрили його технічні характеристики.

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За даними джерела, новинка Xiaomi Mi Mix 4 виявиться точною копією моделі Mi A3, отримавши при цьому значно потужніше технічне оснащення. Так, зокрема, флагман зможе похвалитися 6,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD + і отвором під фронтальну камеру в верхньому лівому кутку. Апаратною основою мобільного пристрою буде процесор Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,9 ГГц, графікою Adreno 640 і модемом X50 з підтримкою мереж 5G, у яких телефон зможе розвивати швидкість до 2 Гбіт/с.

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4

На тильній частині користувачів чекає потрійна основна камера Sony на 48 Мп, яка буде побудована на базі сенсора IMX586. Більш того, Xiaomi Mi Mix 4 приписують підтримку 5-кратного оптичного зуму без втрати якості і вбудований в дисплей сканер відбитків пальців. Крім усього іншого, цей преміальний смартфон зможе похвалитися модулями зв'язку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, Dual GPS, 4G VoLTE і GLONASS.

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4

Не обійдеться в телефоні й без NFC, завдяки якому користувачі зможуть оплачувати покупки в магазинах, а також здійснювати багато інших дій. Якщо джерело праве, то Xiaomi Mi Mix 4 вийде у версії з 8/128 ГБ і 10/256 ГБ пам'яті, але інформації про вартість поки що немає. Звичного 3,5 мм роз'єму для підключення навушників в телефоні не буде, але зате він отримає USB Type-C другого покоління. Корпус буде виконаним із загартованого скла Corning Gorilla Glass 6, отримавши при цьому захист від води і пилу за стандартом IP68. Про місткість батареї даних немає, але вона точно буде підтримувати швидку зарядку Quick Charge 4.0+.

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4

Очікується, що Xiaomi Mi Mix 4 стане найбільш технологічним смартфоном бренду з усіх, які він коли-небудь випускав на ринок. Презентація цього флагманського телефону очікується у вересні-жовтні 2019 року, а ось в продаж в Україні він може з'явитися лише в грудні, тобто значно пізніше.

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