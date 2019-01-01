Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

З'явилися перші фото Xiaomi Mi Mix 4, а також технічні характеристики

  • 69
Xiaomi Mi Mix 4 вразить своїм дизайном - фото 1
Xiaomi Mi Mix 4 вразить своїм дизайном

Під кінець 2018 року стався великий витік даних про майбутні смартфони китайської корпорації Xiaomi, яка наступного року оновить весь модельний ряд своїх фірмових мобільних пристроїв, починаючи з бюджетних і закінчуючи флагманськими рішеннями.

31 грудня, китайські ЗМІ опублікували зображення Xiaomi Mi Mix 4, а також розкрили його технічні характеристики.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року

За даними джерела, новинка Xiaomi Mi Mix 4 виявиться точною копією моделі Mi A3, отримавши при цьому значно потужніше технічне оснащення. Так, зокрема, флагман зможе похвалитися 6,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD + і отвором під фронтальну камеру в верхньому лівому кутку. Апаратною основою мобільного пристрою буде процесор Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,9 ГГц, графікою Adreno 640 і модемом X50 з підтримкою мереж 5G, у яких телефон зможе розвивати швидкість до 2 Гбіт/с.

Xiaomi Mi Mix 4 - фото 298827
Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 4 - фото 298828
Xiaomi Mi Mix 4

На тильній частині користувачів чекає потрійна основна камера Sony на 48 Мп, яка буде побудована на базі сенсора IMX586. Більш того, Xiaomi Mi Mix 4 приписують підтримку 5-кратного оптичного зуму без втрати якості і вбудований в дисплей сканер відбитків пальців. Крім усього іншого, цей преміальний смартфон зможе похвалитися модулями зв'язку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, Dual GPS, 4G VoLTE і GLONASS.

Xiaomi Mi Mix 4 - фото 298829
Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 4 - фото 298830
Xiaomi Mi Mix 4

Не обійдеться в телефоні й без NFC, завдяки якому користувачі зможуть оплачувати покупки в магазинах, а також здійснювати багато інших дій. Якщо джерело праве, то Xiaomi Mi Mix 4 вийде у версії з 8/128 ГБ і 10/256 ГБ пам'яті, але інформації про вартість поки що немає. Звичного 3,5 мм роз'єму для підключення навушників в телефоні не буде, але зате він отримає USB Type-C другого покоління. Корпус буде виконаним із загартованого скла Corning Gorilla Glass 6, отримавши при цьому захист від води і пилу за стандартом IP68. Про місткість батареї даних немає, але вона точно буде підтримувати швидку зарядку Quick Charge 4.0+.

Xiaomi Mi Mix 4 - фото 298832
Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 4 - фото 298831
Xiaomi Mi Mix 4

Очікується, що Xiaomi Mi Mix 4 стане найбільш технологічним смартфоном бренду з усіх, які він коли-небудь випускав на ринок. Презентація цього флагманського телефону очікується у вересні-жовтні 2019 року, а ось в продаж в Україні він може з'явитися лише в грудні, тобто значно пізніше.

Читайте також: Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі

Джерело: Akket
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року
  • Вчора, 12:13
  • 481
ТОП-10 гарячих дівчат без комплексів, з якими ти познайомився у 2018 році (18+)
  • 29.12.2018, 17:25
  • 1837
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 962947
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони