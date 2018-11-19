Інсайдер поділився технічними характеристиками Xiaomi Mi8S

Китайський інсайдер поділився подробицями про технічні характеристики ще не анонсованого смартфона Xiaomi Mi8S.

Смартфон мають показати на початку наступного року. Гаджет має стати покращеною версією Mi8. Як повідомляється, він отримає оновлений дизайн, а також більш просунуту начинку.

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За словами інсайдера, Xiaomi Mi8S у цілому буде схожий на Mi8, але виріз в екрані зменшиться, а сканер відбитків пальців розташується під дисплеєм.

На зворотному боці розміститься потрійна камера з сенсорами на 48, 13 і 16 Мп. Першим, як повідомляється, виявиться новий Sony IMX586 з можливістю робити фотографії з роздільною здатністю 8000x6000 пікселів, а також записувати відео у форматі 4K при частоті 90 кадрів на секунду.

Xiaomi Mi8S також отримає 6,4-дюймовий дисплей, флагманський процесор Snapdragon 8150, до 10 ГБ оперативної пам'яті й акумулятор на 3700 мАг.

Презентація Xiaomi Mi8S відбудеться у березні 2019 року.

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