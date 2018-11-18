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Microsoft випускає бюджетну версію Xbox

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Xbox One S - фото 1
Xbox One S / decalgirl

Корпорація Microsoft має намір до кінця 2018 року випустити нову версію ігрової приставки Xbox One S, яка стане дешевшою за традиційну на 100 доларів.

Виробник має намір запустити у продаж бюджетну версію приставки напередодні Нового року. Ця модифікація Xbox One S буде відрізнятися від оригінальної відсутністю оптичного приводу.

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В результаті встановлення ігор буде можлива тільки за допомогою скачування з магазину Xbox Store з подальшою прив'язкою до свого облікового запису. Для зберігання файлів на жорсткому диску приставки буде представлений 1 ТБ. Експерти вважають, що Microsoft пішла на такий крок у зв'язку зі зниженням динаміки продажів ігор на фізичних носіях.

У Xbox One S з'явиться бюджетна версія - фото 289433
У Xbox One S з'явиться бюджетна версія

При цьому компанія запропонує тим, хто купив новинку відшкодувати втрату оптичного приводу, обмінявши на цифрові копії куплені ними ігри на дисках. Передбачається, що така лояльність в першу чергу торкнеться користувачів з США і країн Європи.

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Джерело: thurrott
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