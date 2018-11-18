Microsoft випускає бюджетну версію Xbox

Корпорація Microsoft має намір до кінця 2018 року випустити нову версію ігрової приставки Xbox One S, яка стане дешевшою за традиційну на 100 доларів.

Виробник має намір запустити у продаж бюджетну версію приставки напередодні Нового року. Ця модифікація Xbox One S буде відрізнятися від оригінальної відсутністю оптичного приводу.

І ще: Зігнувся навпіл: новий iPad Pro 2018 виявився надзвичайно крихким

В результаті встановлення ігор буде можлива тільки за допомогою скачування з магазину Xbox Store з подальшою прив'язкою до свого облікового запису. Для зберігання файлів на жорсткому диску приставки буде представлений 1 ТБ. Експерти вважають, що Microsoft пішла на такий крок у зв'язку зі зниженням динаміки продажів ігор на фізичних носіях.

У Xbox One S з'явиться бюджетна версія

При цьому компанія запропонує тим, хто купив новинку відшкодувати втрату оптичного приводу, обмінявши на цифрові копії куплені ними ігри на дисках. Передбачається, що така лояльність в першу чергу торкнеться користувачів з США і країн Європи.

Читайте також: Тайтаке: міністр кібербезпеки Японії ніколи не користувався комп'ютером