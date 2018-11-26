З'явилися офіційні фото нового Porsche 911

У мережі з'явилися перші офіційні фотографії Porsche 911 нового покоління, світова прем'єра якого відбудеться на автосалоні у Лос-Анджелесі. Модель з індексом 992 практично не буде відрізнятися від нинішніх машин, але отримає низку технічних доопрацювань.

За даними сайту Jalopnik, знімки нового Porsche 911 Carrera 4S опублікували на закритому форумі. Уже відомо, що спорткар стане трохи довшим, і за вимогами безпеки у нього збільшиться передній звис.

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Впізнати 911-й нового покоління можна буде по поздовжніх ребрах на кришці моторного відсіку, додатковому стоп-сигналу у вигляді двох смужок і з'єднаних світлодіодною смужкою задніми ліхтарями.

Новий Porsche 911

Porsche 911 восьмого покоління отримає нову передню панель з цифровою "приборки" й електронний селектор восьмиступеневого робота PDK. З чуток, трилітровий шестициліндровий турбомотор стане потужнішим. Купе з двигуном потужністю 450 кінських сил зможе набирати "сотню" менш, ніж за чотири секунди.

Новий Porsche 911

Зовнішність нового 911-го вже давно не секрет. Ще взимку прототип спорткара у версії Carrera S сфотографували на сервісній станції. А у вересні машину зняли на одній з заправок у штаті Каліфорнія. У листопаді Porsche показала новинку в серії тизерів.

Новий Porsche 911

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