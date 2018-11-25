McDonald's зробив версію VW Golf для любителів фастфуду

Компанія McDonald's представила перший і поки єдиний у світі автомобіль, розроблений спеціально для лінії McDrive.

Побудований на базі Volkswagen e-Golf, він оснащений підсклянниками з функцією охолодження, бардачком з підігрівом, столиками з відсіками для соусу та картоплі фрі, а також унікальною системою налаштування звукового та візуального оточення.

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Ця система налаштовується за допомогою дисплея, розташованого у консолі, розміщеній на стелі. Водій може вибрати колір фонового підсвічування салону, а також звукове супроводження: музику або шум ресторану McDonald's. Скринька для рукавичок хетчбека оснащена електричним підігрівом, а підсклянник на центральному тунелі – функцією охолодження.

На дверях можна встановити підвісні столики зі спеціальними прорізами для картоплі фрі, соусу та сендвіча. В обробці інтер'єру використовується шкіра різних відтінків, які символізують дерево і камінь. Кермо, підголівники та кузов машини прикрашені логотипами McDonald's.

Це авто ідеальне для фанатів фастфуду

Volkswagen e-Golf оснащений електромотором потужністю 100 кіловатів (136 кінських сил) і 290 Нм моменту. Місткість блоку батарей – 35,8 кіловат-години. Запас ходу на одній зарядці становить 300 кілометрів на циклі NEDC. З місця до ста кілометрів на годину e-Golf розганяється за 9,6 секунди. Максимальна швидкість – 155 кілометрів на годину.

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