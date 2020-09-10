З'явилися нові деталі про прощальну версію Nissan GT-R

Життєвий цикл дводверки Nissan GT-R (R35) підійде до кінця 2022 року, повідомляє японський журнал Best Car Web з посиланням на власні джерела. Водночас компанія випустить прощальну версію Final Edition, яка, за чутками, отримає двигун від колекційного GT-R50 і вийде тиражем усього 20 екземплярів.

Фінальний варіант Nissan GT-R оснастять мотором від GT-R50, дрібносерійної версії спорткара для колекціонерів, вартістю майже мільйон євро.

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Її 3,8-літровий мотор V6, доопрацьований відділенням Nismo, укомплектований турбокомпресорами від гоночних машин класу GT3, високопродуктивними паливними й олійними форсунками, а також поліпшеною системою запалювання, що дозволяє йому розвивати 720 сил і 780 Нм моменту.

Останній Nissan GT-R (R35) вийде у 2022 році

За попередньою інформацією, тираж Nissan GT-R Final Edition складе всього 20 екземплярів. Коштувати дводверка при цьому буде близько 40 мільйонів єн, що відповідає 376 700 доларам. При цьому звичайний GT-R в Японії коштує близько 11 мільйонів єн, а машина з приставкою Nismo – 24,2 мільйона єн.

Раніше повідомлялося, що Nissan GT-R наступного покоління стане гібридом: суперкар отримає силову установку з системою рекуперації кінетичної енергії. Аналогічна технологія вже використовується, наприклад, на гоночному боліді Nissan GT-R LM Nismo, який бере участь в Ле-Мані.

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