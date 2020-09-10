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Відомі характеристики нового Hyundai Tucson: 290 "конячок" і гібридна установка
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Компанія Hyundai опублікувала технічні подробиці Tucson четвертого покоління. Корейська кросовер отримає спортивну модифікацію, а також гібридну силову установку. Чим ще буде особлива новинка автовиробника?
Виробництво нового Hyundai Tucson почнеться у Кореї 14 вересня. У першу чергу на конвеєр стане базова модифікація кросовера, який отримає 1,6-літровий турбомотор потужністю 180 кінських сил (264 Нм). Очікується, що для Tucson також буде доступний модернізований дволітровий дизельний двигун.
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Слідом за стандартними модифікаціями, випустять "підігрітий" Tucson N Line, який отримає гібридну силову установку, що включає 2,5-літровий бензиновий двигун. Сумарна віддача складе 230 кінських сил (350 Нм). Його виробництво стартує 28 вересня.
Ще однією модифікацією кросовера стане спортивна версія Tucson N. Під капотом автомобіля розмістять той же 2,5-літровий бензиновий двигун, проте його віддача складе 290 кінських сил (421 Нм). Коли почнеться виробництво найпотужнішої версії Tucson, поки не відомо.
Напередодні компанія Hyundai опублікувала відеоролик, на якому новий Tucson проходить фінальні дорожні випробування. Під час тестів кросовер продемонстрував свої можливості на бездоріжжі, у буксируванні важких причепів і подоланні невеликого броду.
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