Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото

У США власник Audi A5 вирішив оновити свою машину. Після невдалих спроб кузов автомобіля виявився зіпсований – відновити його буде дуже важко. Фото опублікувало тюнінг-ательє DreamWraps у Facebook, куди власник авто звернувся з проханням врятувати зовнішність автівки.

Свого часу кузов Audi A5 покрили так званою рідкою гумою, яка є альтернативним інструментом стайлінгу і наноситься прямо на заводське лакофарбове покриття. Власник вирішив повернути своїй машині первозданний вигляд і позбутися від покриття.

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Для цього він використовував розчинник для фарби, який наніс на авто і накрив його брезентом на кілька днів. Коли автомобіліст перевірив результат, нещасна Audi залишилася навіть без заводської фарби, а кузов виглядав так, немов машина згоріла.

Після цього горе-умілець наніс ще один шар рідкої гуми, щоб врятувати ситуацію. Але він не закріпився, тому довелося звернутися за допомогою до фахівців. Результат поки невідомий – майстри ще працюють над проєктом.

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