Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото

  • 125
Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 1

У США власник Audi A5 вирішив оновити свою машину. Після невдалих спроб кузов автомобіля виявився зіпсований – відновити його буде дуже важко. Фото опублікувало тюнінг-ательє DreamWraps у Facebook, куди власник авто звернувся з проханням врятувати зовнішність автівки.

Свого часу кузов Audi A5 покрили так званою рідкою гумою, яка є альтернативним інструментом стайлінгу і наноситься прямо на заводське лакофарбове покриття. Власник вирішив повернути своїй машині первозданний вигляд і позбутися від покриття.

І ще: Розкішний гіперкар Bugatti розбили в ефектному ДТП: епічне відео

Для цього він використовував розчинник для фарби, який наніс на авто і накрив його брезентом на кілька днів. Коли автомобіліст перевірив результат, нещасна Audi залишилася навіть без заводської фарби, а кузов виглядав так, немов машина згоріла.

Після цього горе-умілець наніс ще один шар рідкої гуми, щоб врятувати ситуацію. Але він не закріпився, тому довелося звернутися за допомогою до фахівців. Результат поки невідомий – майстри ще працюють над проєктом.

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424608

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424609

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424610

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424611

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424612

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424613

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424614

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424615

Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото - фото 424616

Читайте також: Jeep відкрив найекстремальніший мотель у світі: аж дух перехоплює

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
  • 07 вересня, 21:26
  • 862
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 6875
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 377
Загрузка...
Новини