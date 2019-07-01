Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Відвалюються колеса: у США масово відкликають Mazda3

  • 8
Відкликають 25 тисяч Mazda3 - фото 1
Відкликають 25 тисяч Mazda3

Національне управління з дорожньої безпеки США (NHTSA) оголосило про початок ремонтної кампанії, яка торкнеться понад 25 тисяч примірників Mazda3. Причиною відкликання став "невеликий дефект кріплення коліс".

У сервіс направлять автомобілі, вироблені на заводах Mazda в Японії та Мексиці у період з 25 вересня 2018 року по 19 квітня 2019 року.

І ще: Експерти розповіли, яким саме частинам авто завдає шкоди спека

За інформацією NHTSA, в зазначених автомобілях є щілина між болтами та фланцями маточини. Цей дефект може привести до ослаблення гайки з вушками, що загрожує втратою колеса під час руху.

У Mazda3 проблеми з фіксацією коліс - фото 337571

У рамках відкликання, яке стартує у перших числах серпня, на автомобілях буде проведена перевірка кріплення коліс. При необхідності, фахівці підтягнуть болти.

Читайте також: Маслкари Dodge Challenger і Charger стануть гібридами

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 83443
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • 08:00
  • 26
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • Вчора, 12:20
  • 171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт