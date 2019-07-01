Відвалюються колеса: у США масово відкликають Mazda3

Національне управління з дорожньої безпеки США (NHTSA) оголосило про початок ремонтної кампанії, яка торкнеться понад 25 тисяч примірників Mazda3. Причиною відкликання став "невеликий дефект кріплення коліс".

У сервіс направлять автомобілі, вироблені на заводах Mazda в Японії та Мексиці у період з 25 вересня 2018 року по 19 квітня 2019 року.

І ще: Експерти розповіли, яким саме частинам авто завдає шкоди спека

За інформацією NHTSA, в зазначених автомобілях є щілина між болтами та фланцями маточини. Цей дефект може привести до ослаблення гайки з вушками, що загрожує втратою колеса під час руху.

У рамках відкликання, яке стартує у перших числах серпня, на автомобілях буде проведена перевірка кріплення коліс. При необхідності, фахівці підтягнуть болти.

Читайте також: Маслкари Dodge Challenger і Charger стануть гібридами