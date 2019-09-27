На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З'явилися ляльки Барбі без виражених статевих ознак: відео
-
- 12
Компанія Mattel випустила колекцію гендерно-нейтральних ляльок Барбі. У лінійку, яка називається Creatable World, увійшли шість ляльок різних рас, фігур і зросту, а також перуки, одяг, взуття та багато іншого для створення образів.
Як повідомляється, компанія Mattel вивчила побажання дітей і з'ясувала, що вони не хочуть гендерно-орієнтованих ляльок. Тому в новій колекції до однієї іграшки йдуть різні аксесуари, які дозволяють створити бажаний образ.
І ще: У мексиканському магазині дівчина демонстративно роздягнулася: відео (18+)
Так, у компанії заявили, що у повний комплект входить лялька без виражених статевих ознак з перукою і 15 аксесуарами, за допомогою яких можна легко здійснити перевтілення ляльки. Діти зможуть прикріпити довге або коротке волосся, одягнути спідницю чи штани, або все відразу, спортивні кросівки чи елегантні каблучки. Виробники відзначили, що нова Барбі дозволяє створювати унікальних персонажів без будь-яких обмежень, лялька призначена для дітей від 5 до 8 років.
"Іграшки відображають нашу культуру, і оскільки світ все більше розуміє важливість інклюзивності, ми вирішили, що настав час створити лінійку ляльок без навішених ярликів", – сказала перший заступник голови компанії. Також вона додала, що в розробці нової лінійки брали участь педіатри, психологи, батьки і діти.
Читайте також: Зомбі-манекенник налякав гостей модного показу: вірусне відео
-
20:44Психологи назвали етап стосунків, коли люди найбільше ревнують один одного
-
20:18Названа нова корисна властивість зеленого чаю
-
19:54Зваблива зірка Кріпосної прикрасила обкладинку глянцю
-
19:43З'явилися ляльки Барбі без виражених статевих ознак: відео
-
19:27Як виглядають наймодніші кросівки сезону
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:13Вульгарне фото сина помічника Зеленського шокувало мережу (18+)
-
18:50Всього три речі, від яких ви маєте відмовитися, щоб схуднути
-
18:42Найзагадковіша країна відкрилася для туристів: Саудівська Аравія почне видавати візи
-
18:30Олежка Винник – ти не конкурент: Павло Зібров випустив новий хіт про вуса
-
18:22Маленька гімнастка розсмішила мережу: кумедне відео
-
18:10Гороскоп на 28 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
17:56Представлений телефон для тих, хто втомився від сучасних смартфонів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:39Голі і розкуті: мережу здивували фотографії оголеного весілля (18+)
-
17:30Магнітні бурі у жовтні 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
17:20Маловідомі лайфхаки з яйцями
-
17:13Зухвала Надя Дорофєєва показала пікантне фото в бікіні
-
16:56Українські рятувальники взяли участь у популярному флешмобі
-
16:40Як виглядає подорож в космос очима астронавта: вражаюче відео
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
16:29Чому апельсиновий сік корисніший за сам фрукт
-
16:12Facebook почав приховувати кількість лайків
-
15:56Дуже схудла після розлучення Майлі Сайрус шокувала фанатів
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
13:37Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
10:28Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою
-
07:15Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози
- 26 вересня
-
21:45Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
15:50На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient
-
13:39Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше
-
12:40Таємниці у багажнику: 5 цікавих книг осені, які ви прочитаєте на одному подиху
-
10:28Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
07:59У Китаї побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри
- 25 вересня
-
22:52Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме
- 24 вересня
-
22:50Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує
-
19:00Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
-
15:0710 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію