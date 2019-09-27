Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

З'явилися ляльки Барбі без виражених статевих ознак: відео

  • 12
Гендерно-нейтральнs ляльrb Барбі - фото 1
Гендерно-нейтральнs ляльrb Барбі / Twitter

Компанія Mattel випустила колекцію гендерно-нейтральних ляльок Барбі. У лінійку, яка називається Creatable World, увійшли шість ляльок різних рас, фігур і зросту, а також перуки, одяг, взуття та багато іншого для створення образів.

Як повідомляється, компанія Mattel вивчила побажання дітей і з'ясувала, що вони не хочуть гендерно-орієнтованих ляльок. Тому в новій колекції до однієї іграшки йдуть різні аксесуари, які дозволяють створити бажаний образ.

І ще: У мексиканському магазині дівчина демонстративно роздягнулася: відео (18+)

Так, у компанії заявили, що у повний комплект входить лялька без виражених статевих ознак з перукою і 15 аксесуарами, за допомогою яких можна легко здійснити перевтілення ляльки. Діти зможуть прикріпити довге або коротке волосся, одягнути спідницю чи штани, або все відразу, спортивні кросівки чи елегантні каблучки. Виробники відзначили, що нова Барбі дозволяє створювати унікальних персонажів без будь-яких обмежень, лялька призначена для дітей від 5 до 8 років.

"Іграшки відображають нашу культуру, і оскільки світ все більше розуміє важливість інклюзивності, ми вирішили, що настав час створити лінійку ляльок без навішених ярликів", – сказала перший заступник голови компанії. Також вона додала, що в розробці нової лінійки брали участь педіатри, психологи, батьки і діти.

Читайте також: Зомбі-манекенник налякав гостей модного показу: вірусне відео

Джерело: usatoday
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 678
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1370
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1782904
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл