З'явилися ляльки Барбі без виражених статевих ознак: відео

Компанія Mattel випустила колекцію гендерно-нейтральних ляльок Барбі. У лінійку, яка називається Creatable World, увійшли шість ляльок різних рас, фігур і зросту, а також перуки, одяг, взуття та багато іншого для створення образів.

Як повідомляється, компанія Mattel вивчила побажання дітей і з'ясувала, що вони не хочуть гендерно-орієнтованих ляльок. Тому в новій колекції до однієї іграшки йдуть різні аксесуари, які дозволяють створити бажаний образ.

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In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM — MATTEL (@Mattel) September 25, 2019

Так, у компанії заявили, що у повний комплект входить лялька без виражених статевих ознак з перукою і 15 аксесуарами, за допомогою яких можна легко здійснити перевтілення ляльки. Діти зможуть прикріпити довге або коротке волосся, одягнути спідницю чи штани, або все відразу, спортивні кросівки чи елегантні каблучки. Виробники відзначили, що нова Барбі дозволяє створювати унікальних персонажів без будь-яких обмежень, лялька призначена для дітей від 5 до 8 років.

"Іграшки відображають нашу культуру, і оскільки світ все більше розуміє важливість інклюзивності, ми вирішили, що настав час створити лінійку ляльок без навішених ярликів", – сказала перший заступник голови компанії. Також вона додала, що в розробці нової лінійки брали участь педіатри, психологи, батьки і діти.

A without labels means everyone is invited to play. Welcome to #CreatableWorld, where we let toys be toys so kids can be kids. #AllWelcome



Shop now: https://t.co/YetMkzG7bq pic.twitter.com/AOi1bNYJVO — MATTEL (@Mattel) September 25, 2019

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