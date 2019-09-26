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Зомбі-манекенник налякав гостей модного показу: вірусне відео

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Скажений манекенник - фото 1
Скажений манекенник / instagram

Дивне дефіле манекенника на подіумі злякало глядачів модного показу і розсмішило Анну Вінтур. Дивіться відео!

Під час показу модного дому Maison Margiela на подіум вийшов манекенник Леон Дам. І це було б звичайне дефіле, якби не одне "АЛЕ".

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Хлопець був одягнений у короткий шкіряний плащ, затягнутий поясом на талії, білу білизну, пілотку і високі чоботи на підборах. Манекенник з'явився з-за лаштунків, нахиливши голову вперед і стрімко крокуючи по подіуму. Його плечі "стрибали" з боку в бік, а ноги сильно перепліталися між собою. Через високі підбори 20-річного німця хитало з боку в бік.

Повідомляється, що глядачі показу були налякані незвичайним дефіле хлопця, а головний редактор журналу Vogue Анна Вінтур, яка рідко виражає емоції на показах, не стримала усмішки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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