У мексиканському магазині дівчина демонстративно роздягнулася: відео (18+)

У мексиканському місті Мехіко місцева жителька демонстративно роздяглася догола в супермаркеті. Дівчина зняла весь свій одяг під час розмови з охоронцем магазину.

Повідомляється, що інцидент стався в одному з магазинів мережі Walmart в мексиканській столиці. На кадрах видно, як дівчина в чорному топіку і білій міні-спідниці спілкується з охоронцем. Поруч стоїть ще один чоловік.

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У якийсь момент клієнтка спокійно знімає спідницю. Через деякий час вона знімає і топік, а потім виходить з супермаркету. Чому мексиканка роздяглася невідомо, але в мережі припустили, що так вона довела, що нічого не вкрала з магазину.

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