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З'явилися характеристики планшета Galaxy Tab A8

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Презентація гаджета пройде вже найближчим часом - фото 1
Презентація гаджета пройде вже найближчим часом / CellphoneS

Видання Winfuture поділилося зображеннями і характеристиками новинки від Samsung Galaxy Tab A8.

Новинка отримає металевий корпус з пластиковими вставками і два забарвлення: Carbon Black і Silver Gray.

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Планшет оснастять, як можна зрозуміти з назви, 8-дюймовим дисплеєм. Згідно з витоком, у нього буде LCD-матриця з роздільною здатністю 1280 × 800 пікселів і класичне співвідношення сторін 16:10. Підтримки стилуса S-Pen не буде.

Під "капотом" Galaxy Tab A 8" (2019) встановлять процесор Qualcomm Snapdragon 429 в парі з 2 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ ПЗУ. Вбудовану пам'ять можна буде розширити за допомогою карт пам'яті microSD. Планшету ще приписують 8-мегпіксельного основну камеру, 2-мегапіксельну фронтальну, акумулятор на 5100 мАч і версію з підтримкою LTE + Wi-Fi. Коли представлять новинку поки не повідомляють, але швидше за все, презентація пройде вже найближчим часом.

З'явилися характеристики планшета Galaxy Tab A8 - фото 338062

З'явилися характеристики планшета Galaxy Tab A8 - фото 338063

З'явилися характеристики планшета Galaxy Tab A8 - фото 338064

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Джерело: winfuture
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