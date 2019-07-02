Тім Кук прокоментував відхід Джоні Айва з компанії Apple

Незабаром після відходу з Apple головного дизайнера корпорації Джоні Айва глава корпорації Тім Кук розкритикував припущення журналістів, стурбованих майбутнім бренду.

У відкритому листі виданню NBC News він заявив, що чутки про причини кадрової перестановки у відділі дизайну не відповідають дійсності, а також зазначив, що компанії як і раніше, є чим здивувати користувачів.

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У відповідь на припущення журналістів, що Айв покинув компанію через брак інтересу до питань дизайну у самого Кука, глава компанії назвав такі припущення "абсурдними".

На базовому рівні це демонструє брак розуміння того, як працює команда дизайнерів і як працює Apple. Це спотворює ставлення співробітників, прийняті рішення та різні події до тієї міри, що ми вже не впізнаємо компанію, яке воно нібито описує, – написав Тім Кук.

За словами керівника Apple, компанія зараз активно працює над продуктами, які повинні "вразити користувачів". Він вважає, що команда дизайнерів корпорації феноменально талановита і, як сказав сам Джоні Айв перед відходом, вона "сильніша, ніж будь-коли".

Глава Apple впевнений, що вона буде успішно розвиватися під новим керівництвом. Сам Джоні Айв перед відходом повідомив журналістам, що продовжить співпрацю з Apple, і як і раніше бере участь у багатьох проектах компанії.

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