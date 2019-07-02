Samsung здивувала журналістів запрошенням на презентацію Galaxy Note10

Слідом за офіційним оголошенням дати презентації Samsung Galaxy Note10 у мережі з'явилися запрошення на захід південнокорейської компанії. Представники ЗМІ й інші гості отримали незвичайну упаковку з ще цікавішим вмістом. Дехто вже почав формувати припущення про можливі особливості новинки.

Запрошення на презентацію Galaxy Note10 заховано у невеликій упаковці. На ній зазначена дата та час події, а також зображений стилус і об'єктив камери.

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При відкритті коробки починає автоматично грати привітальна промова, записана заступником генерального директора Samsung Mobile Division. Всередині – пергамент з докладною інформацією про захід, перо, п'ять змінних насадок для нього і чорнильниця.

Такий вельми незвичайний набір явно натякає на важливість стилуса в новому Galaxy Note10. Нагадаємо, що в Galaxy Note9 виробник розширив можливості пера, дозволивши використовувати його для віддаленого управління смартфоном. Які функції з'являться у S Pen цього року – поки невідомо.

Раніше Samsung Galaxy Note10+ був помічений на реальних фотографіях. Апарат отримає практично безрамковий екран з отвором під фронтальну камеру та потрійну основну камеру з додатковим ToF-сенсором для кращого аналізу глибини різкості.

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