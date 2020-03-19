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Карантин Коронавірус

З'явилися фотографії українських весіль під час карантину

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Весілля - фото 1
Весілля / Facebook

У зв'язку з карантином, введеним з метою попередження поширення коронавірусу, Мін'юстом прийнято рішення обмежити прийом громадян у відділах РАЦСів.

Українці, які подали заяву на реєстрацію шлюбу перед початком карантину, змогли вступити в шлюб з дотриманням заходів безпеки.

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На Facebook-сторінці Мін'юсту опубліковані фото весіль під час карантину. "У зв'язку з карантином, введеним з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19, прийнято рішення обмежити прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що заяви про реєстрацію шлюбу, подані до 13 березня 2020 року, будуть реалізовані в певний час відповідно до вимог законодавства.

З'явилися фотографії українських весіль під час карантину - фото 393171

З'явилися фотографії українських весіль під час карантину - фото 393172

З'явилися фотографії українських весіль під час карантину - фото 393173

З'явилися фотографії українських весіль під час карантину - фото 393174

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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