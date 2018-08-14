З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

Камеру топового смартфона Samsung Galaxy Note9 перевірили в дії.

У мережі з'явилися двадцять світлин у відмінній якості, які дозволяють побачити, на що здатен фаблет Samsung Galaxy Note9.

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Нагадаємо, що смартфон отримав ширококутну 12-мегапіксельну камеру з можливістю зміни діафрагми з f / 1,5 до f / 2,4. Додатково також використовується модуль з двократним оптичним зумом.

З-поміж плюсів Samsung Galaxy Note9 також можна виділити оптичну стабілізацію на обох модулях та AI-функції для розпізнавання сцени зйомки.

Серед тестових фото є портрети, фото їжі, пейзажі та нічні кадри. Зображення надані без коментарів, тому кожен користувач може самостійно ознайомитися з ними та винести свій вердикт.

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

З'явилися фото, зроблені на смартфон Samsung Galaxy Note9

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