Більше не повториться: глава Samsung заспокоїв потенційних покупців Galaxy Note9

Після анонсу Samsung Galaxy Note9 деякі користувачі продовжують згадувати гучну історію з одним з попередніх флагманів компанії, Galaxy Note7. Навіть попри щасливе завершення відомої історії, у деяких користувачів виникли побоювання стосовно якості акумуляторів корейського виробника.

Глава Samsung Mobile Донг Джин Ко поспішив прокоментувати ситуацію стосовно батареї новинки місткістю 4 000 мАг.

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За словами президента компанії, акумулятори Samsung Galaxy Note9 повністю безпечні. Він запевнив користувачів, що торік був сформований новий відділ контролю, фахівці якого строго стежать за дотриманням жорстких норм безпеки при розробці і виробництві нових пристроїв. Тому всім, хто ще сумнівається стосовно якості смартфонів компанії і можливого загоряння батарей в Note9, більше нема про що турбуватися - ситуація, яка сталася з "сімкою", більше не повториться.

Galaxy Note9 не повторить історію Galaxy Note7 / TechCentral

Нагадаємо, що раніше компанія відкликала у власників смартфони Galaxy Note7, виявивши причини займань і повністю переробивши підхід до виробництва елементів живлення для своїх смартфонів.

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