Samsung Galaxy Note9 розібрали: що ж всередині смартфона

Samsung Galaxy Note9 ще краще захищений від вологи / TechCentral

Компанія Samsung представила свій флагманський смартпед Galaxy Note9, який продемонстрував вражаючі технічні характеристики.

Але ентузіастам і цього здалося мало: лише через декілька годин після офіційного анонсу вони вже повністю розібрали флагманський смартфон, щоб вивчити його "залізо" зсередини. Під час розбирання їм вдалося виявити кілька цікавих особливостей новинки.

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Samsung Galaxy Note9 розібрали: що ж всередині смартфона / hi-tech

Подібно попереднику, Note9 зберіг високий рівень вологозахисту: від елементів корпусу до відсіку для стилуса S Pen. Останній також отримав покращене та більш надійне кріплення.

Samsung Galaxy Note9 розібрали: що ж всередині смартфона / hi-tech

Перші відмінності криються в конструкції гнізда зарядки: він підключений до материнської плати, як окремий елемент, а отже, при поломці його буде значно легше замінити.

Samsung Galaxy Note9 розібрали: що ж всередині смартфона / hi-tech

Акумулятор на 4 000 мАг додав у габаритах, але завдяки зменшенню деяких внутрішніх елементів смартфона, не вплинув на розмір корпусу.

Samsung Galaxy Note9 розібрали: що ж всередині смартфона / hi-tech

Крім того, Samsung Galaxy Note9 оснащений значною системою рідинного охолодження Water Carbon Cooling. Вона розроблялася для забезпечення стабільної роботи пристрою навіть при серйозних навантаженнях, що помітно позначилося на її розмірах.

Samsung Galaxy Note9 розібрали: що ж всередині смартфона / hi-tech

Експерти компанії Tech-Town відзначили, що Galaxy Note9 надійно захищений від попадання вологи та зібраний дуже якісно, як і належить флагману ціною в $ 1000.

Ми ж нагадаємо, що рекомендована ціна в Україні за версію 6+128 ГБ становить 34 999 гривень.

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