З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку?

Попри компактні розміри та найнижчу вартість у лінійці iPhone 12, mini-модель отримала основну камеру, характеристики якої ідентичні камері в дорожчому iPhone 12. У нас є можливість побачити, як фотографує iPhone 12 mini.

Через кілька годин після офіційного старту продажів журналісти поділилися фотографіями, зробленими на камеру найкомпактнішого смартфона Apple з чипом A14 Bionic.

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На тильній стороні iPhone 12 mini розмістився 12-мегапіксельний датчик з ширококутними лінзами і світлосилою f / 1.6, а також 12-мегапіксельний ультраширококутник. Такий дует дозволяє гаджету робити хороші фотографії навіть в умовах недостатнього освітлення, а все завдяки спеціальним алгоритмом обробки з використанням процесора A14 Bionic Deep Fusion.

Ця технологія дає можливість підвищувати деталізацію фотографій в моменти, коли рівень освітлення недостатній: використання нейронних мереж допомагає автоматично перебудувати кожен знімок буквально попіксельно. За словами журналістів видання The Verge, яким з-поміж перших вдалося протестувати камеру iPhone 12 mini, гаджет добре справляється практично з будь-якими умовами зйомки, попри компактні розміри.

Приклади фото, зроблених на iPhone 12 mini:

З недоліків iPhone 12 mini можна відзначити не дуже продуктивний датчик фронтальної камери, а також наявність шумів при зйомці на ультраширококутний об'єктив.

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