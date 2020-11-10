Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку?

  • 17
Дивіться, як фотографує iPhone 12 mini - фото 1
Дивіться, як фотографує iPhone 12 mini

Попри компактні розміри та найнижчу вартість у лінійці iPhone 12, mini-модель отримала основну камеру, характеристики якої ідентичні камері в дорожчому iPhone 12. У нас є можливість побачити, як фотографує iPhone 12 mini.

Через кілька годин після офіційного старту продажів журналісти поділилися фотографіями, зробленими на камеру найкомпактнішого смартфона Apple з чипом A14 Bionic.

Це цікаво: Власники iPhone 12 mini й iPhone 12 Pro Max розповіли про свої враження від новинок

На тильній стороні iPhone 12 mini розмістився 12-мегапіксельний датчик з ширококутними лінзами і світлосилою f / 1.6, а також 12-мегапіксельний ультраширококутник. Такий дует дозволяє гаджету робити хороші фотографії навіть в умовах недостатнього освітлення, а все завдяки спеціальним алгоритмом обробки з використанням процесора A14 Bionic Deep Fusion.

Ця технологія дає можливість підвищувати деталізацію фотографій в моменти, коли рівень освітлення недостатній: використання нейронних мереж допомагає автоматично перебудувати кожен знімок буквально попіксельно. За словами журналістів видання The Verge, яким з-поміж перших вдалося протестувати камеру iPhone 12 mini, гаджет добре справляється практично з будь-якими умовами зйомки, попри компактні розміри.

Приклади фото, зроблених на iPhone 12 mini:

З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку? - фото 434411

З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку? - фото 434412

З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку? - фото 434413

З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку? - фото 434414

З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку? - фото 434415

З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку? - фото 434416

З недоліків iPhone 12 mini можна відзначити не дуже продуктивний датчик фронтальної камери, а також наявність шумів при зйомці на ультраширококутний об'єктив.

Читайте також: Продуктивність iPhone 12 Pro порівняли з Samsung Galaxy Note20 Ultra: хто потужніший?

Джерело: My Drivers
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
  • 08 листопада, 18:50
  • 4072
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 188
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • Вчора, 10:18
  • 1842
Загрузка...
Новини