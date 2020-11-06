Власники iPhone 12 mini й iPhone 12 Pro Max розповіли про свої враження від новинок

6 листопада стартує оформлення попередніх замовлень на iPhone 12 mini й iPhone 12 Pro Max. Перші користувачі пристроїв (у тому числі зі спеціалізованих видань) уже діляться своїми враженнями та публікують відеоогляди на них. Розповідаємо, чи вразили гаджети нових власників!

Так, редактор The Verge Хаїм Гартенберг зазначив, що iPhone 12 mini з 5,4-дюймовим екраном дуже приємно тримати, а також він відчувається просто як компактніша версія моделі "стандартного" розміру.

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"Чесно кажучи, спочатку відчуття трохи дивні, особливо якщо зазвичай ви користувалися великим телефоном. Деякі речі вимагають адаптації, наприклад, набір тексту, але інші аспекти використання iPhone, у тому числі змахування вниз від верхньої частини дисплея для повідомлень або переходу в центр управління, тепер значно легше. Уперше після, можливо, iPhone 8 Apple випустила флагманський телефон, яким зможе комфортно користуватися і тримати в одній руці майже кожен", – написав Гартенберг.

При цьому журналіст зауважив, що менший розмір пристрою автоматично означає меншу батарею, що може значно вплинути на скорочення часу роботи без підзарядки, особливо при використанні 5G.

"Погляд на нього може ввести вас в оману, оскільки він пропорційно схожий на моделі звичайного розміру. А коли ви бачите його поруч з іншим iPhone, його розмір дійсно вражає. Попри це, він не відчувається занадто важким у руці: я б назвав його "комфортно солідним", але з огляду на сталеву раму і розмір, це зовсім не та річ, яку я хотів би впустити собі на обличчя", – відгукнувся він про iPhone 12 Pro Max.

Нагадаємо, презентація нових iPhone 12 пройшла у середині жовтня. Нам показали відразу чотири моделі: iPhone 12 та iPhone 12 Pro, а також iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max.

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