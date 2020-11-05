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Продуктивність iPhone 12 Pro порівняли з Samsung Galaxy Note20 Ultra: хто потужніший?
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На початку цього року блогери YouTube-каналу PhoneBuff порівняли швидкість роботи флагманів Apple і Samsung. У змаганні брали участь Galaxy S20 Ultra і торішній iPhone 11 Pro Max. Тоді корейський гаджет вийшов з "сутички" переможцем. Настав час новачків!
Ентузіасти випробували новіший iPhone 12 Pro і Note 20 Ultra, опублікувавши відеозвіт імпровізованого змагання.
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Крім 5-нм процесора, iPhone 12 отримав апгрейд оперативної пам'яті у порівнянні з попередником. Її обсяг зріс до 6 ГБ проти 4 ГБ у торішньої моделі. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, своєю чергою, побудований на базі 7-нм чипа Snapdragon 865+ (версія для США) у комбінації з 12 ГБ оперативки стандарту LPDDR5.
На першому колі випробувань обидва смартфони запускали різні додатки приблизно з однаковою швидкістю. При цьому Samsung вирвався вперед по швидкості зйомки й обробки фотографій, в той час, як гаджет Apple краще проявив себе у рендерингу й експорті відео, а також швидкості запуску "легких" програм.
Другий "раунд" показав, що збільшений об'єм оперативної пам'яті помітно позначився на продуктивності iPhone 12. Навіть із чималим набором відкритих у фоні додатків апарат не "гальмував". При цьому Galaxy Note 20 Ultra також не потребував перезапуску будь-яких додатків, але все ж поступився супернику з результатом 161,48 секунди проти 144,11.
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