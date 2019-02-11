Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

З'явилися фото київської квартири, в якій був прописаний Янукович

  • 61
Золотого унітазу, який вже став мемом, в квартирі не знайшли - фото 1
Золотого унітазу, який вже став мемом, в квартирі не знайшли / vaaju

У мережі показали квартиру екс-президента України Віктора Януковича за місцем його прописки в Києві на Оболонській Набережній. В апартаментах побували журналісти.

Як відомо, цю житлоплощу суд заарештував разом з іншим майном засудженого за державну зраду президента-втікача Януковича.

І ще: Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото

"Вражаюча вітальня м'якого персикового кольору з мармуровою підлогою, важкі асиметричні сходи і ковані перила, покриті бронзою. Гіпсова ліпнина під стелею, двері з різьбленням під позолоту. І тонкий шар пилу і ніяких меблів у кімнатах. Втім, на кухні ми знаходимо помпезні круглий стіл і стільці, шафи і полиці такого ж стилю ", – зазначили журналісти.

Поверхом вище вони виявили зал з каміном і лоджію. Золотого унітазу, який вже став мемом, в квартирі не знайшли. Але різьблення на дверях покрите позолотою, всі труби, крани і вентилі зроблені з сяючої бронзи "під золото". Янукович, виявляється, заборгував за воду. І за електрику.

З'явилися фото київської квартири, в якій був прописаний Янукович - фото 306926

З'явилися фото київської квартири, в якій був прописаний Янукович - фото 306927

З'явилися фото київської квартири, в якій був прописаний Янукович - фото 306928

З'явилися фото київської квартири, в якій був прописаний Янукович - фото 306929

З'явилися фото київської квартири, в якій був прописаний Янукович - фото 306930

Читайте також: Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після

Джерело: vaaju
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1880
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31387
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193221
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Політика