З'явилися фото київської квартири, в якій був прописаний Янукович

Золотого унітазу, який вже став мемом, в квартирі не знайшли / vaaju

У мережі показали квартиру екс-президента України Віктора Януковича за місцем його прописки в Києві на Оболонській Набережній. В апартаментах побували журналісти.

Як відомо, цю житлоплощу суд заарештував разом з іншим майном засудженого за державну зраду президента-втікача Януковича.

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"Вражаюча вітальня м'якого персикового кольору з мармуровою підлогою, важкі асиметричні сходи і ковані перила, покриті бронзою. Гіпсова ліпнина під стелею, двері – з різьбленням під позолоту. І – тонкий шар пилу і ніяких меблів у кімнатах. Втім, на кухні ми знаходимо помпезні круглий стіл і стільці, шафи і полиці такого ж стилю ", – зазначили журналісти.

Поверхом вище вони виявили зал з каміном і лоджію. Золотого унітазу, який вже став мемом, в квартирі не знайшли. Але різьблення на дверях покрите позолотою, всі труби, крани і вентилі зроблені з сяючої бронзи "під золото". Янукович, виявляється, заборгував за воду. І за електрику.

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