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Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після

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Як із занедбаних 13 кв. метрів зробити сучасне житло - фото 1
Як із занедбаних 13 кв. метрів зробити сучасне житло / youtube

Чи реально зробити повноцінну квартири з усіма зручностями на 13 квадратних метрах? І щоб вийшло затишно і повноцінно? В Одесі кажуть: так!

Як це фантастично не звучить, але наш приклад наочно показує, що навіть найбільш крихітні простори можна не тільки привести до ладу, але і завдяки грамотному підходу до облаштування отримати досить комфортну і цілком функціональну житлоплощу.

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Подружжю вдалося придбати в історичному центрі Одеси свою квартиру, хоча і зовсім мініатюрних розмірів – усього 13 кв. метрів загальної площі. Причому парі хотілося жити саме в цій частині міста, тому вибір і припав на цю міні-квартирку. Їх не злякав навіть гнітючий зовнішній вигляд самої квартири, адже цей факт навпаки підстьобує нових власників до того, щоб облаштувати житло по-своєму. І тут почалася магія:

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306352

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306353

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306354

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306355

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306356

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306357

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306358

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306359

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306360

Ванна вийшла поєднаною з туалетом і дуже крихітних розмірів, але, тим не менш, тут вдалося викроїти місце, щоб підвести всі необхідні комунікації для встановлення унітазу. Щоб заощадити сімейний бюджет, душову кабінку купувати не стали, а зробили її самі, встановивши піддон потрібного розміру і повісивши звичайну водонепроникну штору.

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306349

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306350

Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після - фото 306351

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Джерело: youtube
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