Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото

Цей київський будиночок звели ще у 1760 році! І знайти його дуже просто: читайте нижче, як це зробити.

На київському Подолі, якщо йти по Фролівській вулиці від церкви Богородиці Пирогощі, а потім повернути ліворуч в арку, під старою тополею є невеликий двоповерховий цегляний будинок. Це – найстаріша житлова будівля в столиці (точна адреса: Контрактова, 7).

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Все почалося з того, що у 1760 році була зведена одноповерхова будівля з дерева. У ній жила дворянська сім'я Вишневських. У 1798 році будинок перебудували, зробивши кам'яним, завдяки чому він разом зі своїми мешканцями пережив знамениту пожежу 1811 року, коли за три дні було знищено 2000 будинків, 12 церков і три монастирі, і дві інші київські пожежі.

У 1891 році будинок придбав власник кількох кондитерських магазинів, купець Нечаєв. До слова, сім'я Нечаєвих відома на весь Київ своїми знаменитими "Нечаївськими пряниками". Зараз у будинку живе філософ, колекціонер і бізнесмен Костянтин Малєєв. За словами Костянтина, пропозиції продати земельну ділянку надходили багато разів, але він відмовляв. Тепер він часто приймає екскурсії у себе вдома і розповідає історію своєї сім'ї, а також про незвичайних гостей, які тут бували, включаючи Григорія Сковороду, Нестора Махно і багатьох інших.

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