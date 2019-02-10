Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото

  • 72
У 1891 році цей будинок придбав власник кількох кондитерських магазинів - фото 1
У 1891 році цей будинок придбав власник кількох кондитерських магазинів / the-village

Цей київський будиночок звели ще у 1760 році! І знайти його дуже просто: читайте нижче, як це зробити.

На київському Подолі, якщо йти по Фролівській вулиці від церкви Богородиці Пирогощі, а потім повернути ліворуч в арку, під старою тополею є невеликий двоповерховий цегляний будинок. Це – найстаріша житлова будівля в столиці (точна адреса: Контрактова, 7).

І ще: Перетворення маленької одеської квартири захопило мережу: фото до і після

Все почалося з того, що у 1760 році була зведена одноповерхова будівля з дерева. У ній жила дворянська сім'я Вишневських. У 1798 році будинок перебудували, зробивши кам'яним, завдяки чому він разом зі своїми мешканцями пережив знамениту пожежу 1811 року, коли за три дні було знищено 2000 будинків, 12 церков і три монастирі, і дві інші київські пожежі.

У 1891 році будинок придбав власник кількох кондитерських магазинів, купець Нечаєв. До слова, сім'я Нечаєвих відома на весь Київ своїми знаменитими "Нечаївськими пряниками". Зараз у будинку живе філософ, колекціонер і бізнесмен Костянтин Малєєв. За словами Костянтина, пропозиції продати земельну ділянку надходили багато разів, але він відмовляв. Тепер він часто приймає екскурсії у себе вдома і розповідає історію своєї сім'ї, а також про незвичайних гостей, які тут бували, включаючи Григорія Сковороду, Нестора Махно і багатьох інших.

Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото - фото 306702

Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото - фото 306697

Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото - фото 306698

Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото - фото 306699

Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото - фото 306700

Найстаріша житлова будівля Києва у колоритних фото - фото 306701

Читайте також: У Норвегії з'явився ідеальний дім сучасної людини: фото

Джерело: the-village
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1880
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2877
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193233
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Київ