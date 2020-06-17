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Ці флагманські смартфони продаються найкраще: дані аналітиків

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Першу позицію посів iPhone 11 - фото 1
Першу позицію посів iPhone 11

Аналітичне агентство Counterpoint Research опублікувало звіт, присвячений продажу флагманських смартфонів ціною понад $ 400 у першому кварталі поточного року. За висновком експертів, попит на преміальні гаджети не змогла обвалити навіть пандемія COVID-19.

Зазначимо, що перші місця посіли пристрої одного і того ж бренду. І ми думаємо, що ви знаєте, про який мовиться.

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Згідно з опублікованим звітом, лідером рейтингу популярності у більшості країн присутності стала Apple, якій вдалося "відхопити" 57% у своєму ціновому сегменті.

Винятком став китайський ринок, де на перше місце вийшла HUAWEI, яка в загальному заліку посіла третю сходинку з показником 12%. Друга позиція в більшості регіонів дісталася Samsung, частка флагманів якої склала 19%.

Ці флагманські смартфони продаються найкраще: дані аналітиків - фото 410709

У ТОП 5 смартфонів, які продаються найбільше, Apple посіла перші чотири місця (iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro і iPhone XR), а замкнув п'ятірку смартфон HUAWEI Mate 30 Pro 5G. Аналітики Counterpoint Research відзначили, що 5G-пристрої поки займають близько 20% ринку у преміальному сегменті, в якому на частку HUAWEI припало 42% продажів.

Ці флагманські смартфони продаються найкраще: дані аналітиків - фото 410708

Рейтинг продажів у певних цінових діапазонах зазнав змін у порівнянні з минулим роком. Зокрема, попит на флагмани вартістю $ 600- $ 799 виріс до 42% – аналітики пов'язують це з виходом iPhone 11. Представники компанії також відзначили, що зменшення середньої ціни 5G-пристроїв посприяло зростанню їх популярності в останні місяці поточного року.

Ці флагманські смартфони продаються найкраще: дані аналітиків - фото 410707

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