З'явилися фото автомобіля Kia з новим логотипом

Компанія Kia розпочала встановлювати шильдики з новим логотипом на серійні моделі – вони з'явилися на кермі та капоті. Підтвердженням цього є фотографії, опубліковані на порталі Clien. Раніше таке ж написання назви бренду використовувалося для концепт-кара Imagine.

Спочатку була озвучена версія про те, що новий логотип призначений для електромобілів Kia, однак на шпигунських фотографіях зображена машина з двигуном внутрішнього згоряння, про що свідчить наявність радіаторної решітки.

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У самій компанії поки офіційно не оголосили про плани зі зміни логотипу. Не було інформації і про появу серійної версії шоу-кара Imagine, який дебютував навесні на автосалоні у Женеві.

Особливістю цього концепту, крім інших шильдиків, стало оформлення передньої панелі: на ній у ряд встановлений 21 дисплей. У Kia це дизайнерське рішення назвали "жартівливим ударом тим маркам, які на догоду моді прагнуть збільшувати дисплеї мультимедійних систем".

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