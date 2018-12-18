З'явились офіційні фото смартфона Samsung Galaxy S10: це щось з чимось

Як відомо, вже у другій половині лютого наступного року відбудеться презентація флагманського смартфона Samsung Galaxy S10, а вийде він на ринок відразу у трьох версіях, але тільки дві з них будуть справжніми преміум-смартфонами.

17 грудня 2018 року, інсайдери виклали у мережу офіційні зображення Samsung Galaxy S10, що дозволяють поглянути на її зовнішній вигляд за два місяці до презентації.

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Так, зокрема, смартфон Samsung Galaxy S10 отримає 6,1-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю 2K+, а габарити всього телефона складуть 148,9 х 70,9 х 7,8 мм. Для порівняння, у звичайної моделі Galaxy S9 – 147,7 х 68,7 х 8,5 мм. Якщо ж говорити про Plus-версію майбутньої новинки, то їй приписують 6,4-дюймовий sAMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2K+, а також корпус з металу та скла, який здатний похвалитися габаритами 157,7 x 75 x 7,8 мм. Для порівняння, Samsung Galaxy S9 + має такі габарити: 158,1 x 73,8 x 8,5 мм.

Samsung Galaxy S10

Новинка Galaxy S10 у двох моделях отримає потрійну основну камеру на тильній панелі, а також скляну задню кришку з загартованого скла Corning Gorilla Glass 6. На правому торці буде розташована кнопка управління живленням, а ось на лівій знайдеться місце для качельки регулювання гучності й окремої кнопки, призначеної для запуску голосового помічника Bixby.

Samsung Galaxy S10

Однією з особливостей Plus-версії флагмана стане подвійна фронтальна камера, яка дозволяє робити більш якісні селфі, в тому числі з ефектом розмиття заднього фону.

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 обіцяє стати одним з найбільш технологічних смартфонів 2019 року і, що для багатьох вкрай важливо, вона збереже звичний 3,5-мм роз'єм для навушників, який виявиться доповнений USB Type-C для зарядки і під'єднанням різних додаткових аксесуарів.

Samsung Galaxy S10

Таким чином, підбиваючи підсумок, смартфон Samsung Galaxy S10 на офіційних зображеннях виглядає просто чудово, тому дуже багато людей гарантовано захочуть стати його власниками.

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