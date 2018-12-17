Lenovo Z5s готують до презентації: безрамковий дисплей і до 12 ГБ оперативки

У мережі з'явилося відразу кілька витоків, які дозволили ознайомитися з технічними характеристиками та дизайном смартфона Lenovo Z5s, який готується до випуску.

Згідно з наявними даними, ця модель отримала дисплей з невеликим краплеподібним вирізом. При цьому екран займає 92,6% поверхні лицьової панелі. Дисплей на базі технології IPS LCD має діагональ 6,3 дюйма і підтримує роздільну здатність Full HD+ 2240х1080 пікселів.

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Пристрій оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 710, що працює на частоті 1,7 ГГц і оперативною пам'яттю об'ємом 6 ГБ. Крім того, ходять чутки про можливість випуску топової модифікації Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition. Вона може отримати процесор Snapdragon 845, 12 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Це дозволить смартфону стати рекордсменом за обсягом оперативки серед нинішніх Android-смартфонів. Наразі виробники пропонують 10 ГБ оперативної пам'яті.

Lenovo Z5s готують до презентації

Додатково повідомляється про наявність потрійного модуля основної камери на задній панелі. Вона містить сенсори з роздільною здатністю 13, 5 та 2 Мп. Для автопортретів призначена одинарна 8-мегапіксельна камера. На задній панелі розташований сканер відбитків пальців. За автономність відповідає акумулятор на 3210 мАг. Також підтримується технологія швидкої зарядки Quick Charge. Працює смартфон під управлінням прошивки ZUI 10 на базі Android Pie.

Lenovo Z5s готують до презентації

Lenovo Z5s готують до презентації

Lenovo Z5s готують до презентації

Lenovo Z5s готують до презентації

Lenovo Z5s готують до презентації

Lenovo Z5s готують до презентації

Смартфон Lenovo Z5s надійде у продаж у скляному корпусі у трьох градієнтних версіях: Coral Orange, Quite Blue і Starry Night. Орієнтовна ціна поки не уточнюється. Презентація новинки запланована на 18 грудня.

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