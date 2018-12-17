OnePlus 6T McLaren Edition – смартфон з технологією найшвидшої зарядки у світі

Порівняно нещодавно компанія OnePlus представила смартфон 6T McLaren Edition, який, крім 10 ГБ оперативної пам'яті оснащений новітньою технологією зарядки акумулятора – Warp Charge 30.

OnePlus опублікувала інформацію про те, як нова технологія Warp Charge 30 може заряджати акумулятор до 50% усього за 20 хвилин на One Plus 6T McLaren Edition.

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Warp Charge 30 – це 30-ватний зарядний пристрій, який може передавати більше струму, ніж звичайні адаптери з підтримкою швидкої зарядки, адже переносить управління теплом і живленням на сам адаптер. Виробник гарантує, що адаптер Warp Charger розсіює тепло таким чином, що смартфон практично не гріється. Інженерам OnePlus довелося змінити механізми безпеки OnePlus 6T McLaren Edition від перепадів напруги, щоб пристосувати гаджет до більш високої потужності адаптера живлення. Вони також додали восьмишарову захисну плату до акумулятора, щоб він зберігав оптимальну температуру і не перегрівався.

У результаті, OnePlus 6T McLaren можна повністю зарядити всього за одну годину, якщо не користуватися пристроєм. Компанія порівнює швидкість зарядки зі смартфонами Samsung Galaxy Note 9 і Google Pixel 3 XL, які зарядилися на 60-65% за той же проміжок часу. На іншому графіку виробник показує, що під час мобільного геймінгу, батарея зарядиться до 90-95% за 60 хвилин.

Виробник також зазначив, що Warp Charge 30 не буде заряджати інші пристрої компанії з такою ж швидкістю, як у випадку з OnePlus 6T McLaren.

Смартфон вже доступний для придбання на веб-сайті OnePlus за ціною 699 доларів США.

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