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З'явились безшумні палички для барабанів: сусіди видихнуть з полегкістю

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Ці барабанні палички дозволяють грати де завгодно - фото 1
Ці барабанні палички дозволяють грати де завгодно

Розробники створили безшумні барабанні палички Freedrum, які можна використовувати де завгодно, навіть у громадських місцях, абсолютно не заважаючи оточуючим. Тепер ваші сусіди перестануть вас ненавидіти!

Портативні барабанні палички під'єднуються до смартфона або ноутбука і синхронізуються з музичними стрімінговими сервісами, тому підігравати улюбленим мелодіям можна де б ви не були. Після зарядки акумулятора вистачає для 14 годин роботи.

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Повний комплект Freedrum складається з 2 барабанних паличок, 4 датчиків, 2 зарядних кабелів і 4 ремінців, за допомогою яких датчики прикріплюються до паличок і ніг. Набір обійдеться у 217 євро.

З'явились безшумні палички для барабанів: сусіди видихнуть з полегкістю - фото 405200

З'явились безшумні палички для барабанів: сусіди видихнуть з полегкістю - фото 405201

З'явились безшумні палички для барабанів: сусіди видихнуть з полегкістю - фото 405202

З'явились безшумні палички для барабанів: сусіди видихнуть з полегкістю - фото 405203

З'явились безшумні палички для барабанів: сусіди видихнуть з полегкістю - фото 405204

Щоб під'єднати Freedrum до смартфона, треба встановити мобільний додаток (він є і для iOS, і для Android).

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Джерело: designboom
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