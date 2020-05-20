З'явились безшумні палички для барабанів: сусіди видихнуть з полегкістю

Розробники створили безшумні барабанні палички Freedrum, які можна використовувати де завгодно, навіть у громадських місцях, абсолютно не заважаючи оточуючим. Тепер ваші сусіди перестануть вас ненавидіти!

Портативні барабанні палички під'єднуються до смартфона або ноутбука і синхронізуються з музичними стрімінговими сервісами, тому підігравати улюбленим мелодіям можна де б ви не були. Після зарядки акумулятора вистачає для 14 годин роботи.

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Повний комплект Freedrum складається з 2 барабанних паличок, 4 датчиків, 2 зарядних кабелів і 4 ремінців, за допомогою яких датчики прикріплюються до паличок і ніг. Набір обійдеться у 217 євро.

Щоб під'єднати Freedrum до смартфона, треба встановити мобільний додаток (він є і для iOS, і для Android).

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