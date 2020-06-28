Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

З'явилася VR-технологія, яка передає температуру за допомогою запахів

  • 5
З'явилася VR-технологія, яка передає температуру за допомогою запахів - фото 1

Розробники з Чиказького університету придумали, як генерувати у віртуальній реальності температурні відчуття, використовуючи особливості людського організму. Жар і холод можна відчути за допомогою запахів.

Вчені використовували специфічні хімічні речовини, які можуть управляти трійчастим нервом у носі. Він з'єднує мозок з більшою частиною обличчя і передає безліч сенсорної інформації.

І ще: Я робот, а не посудомийка: дивіться, що вміє "домашня" версія механічного собаки

За рахунок того, що деякі запахи і температури пов'язані, виходить створити відповідні відчуття. Наприклад, аромат м'яти змушує відчувати прохолоду, тому що запускається рецептор TRPM8. Він реагує однаково як на ментол, так і на температуру нижче за 25°C. Дослідники називають це "дуальністю сприйняття".

Система доставки запаху у VR сама по собі невелика і споживає всього 0,25 Вт. Для шести годин безперервної роботи досить трьох флаконів рідини по 1 мл.

З'явилася VR-технологія, яка передає температуру за допомогою запахів - фото 412761

Читайте також: Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи

Джерело: spectrum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8715
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 337
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • 24 червня, 19:00
  • 8521
Загрузка...
Новини