З'явилася VR-технологія, яка передає температуру за допомогою запахів

Розробники з Чиказького університету придумали, як генерувати у віртуальній реальності температурні відчуття, використовуючи особливості людського організму. Жар і холод можна відчути за допомогою запахів.

Вчені використовували специфічні хімічні речовини, які можуть управляти трійчастим нервом у носі. Він з'єднує мозок з більшою частиною обличчя і передає безліч сенсорної інформації.

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За рахунок того, що деякі запахи і температури пов'язані, виходить створити відповідні відчуття. Наприклад, аромат м'яти змушує відчувати прохолоду, тому що запускається рецептор TRPM8. Він реагує однаково як на ментол, так і на температуру нижче за 25°C. Дослідники називають це "дуальністю сприйняття".

Система доставки запаху у VR сама по собі невелика і споживає всього 0,25 Вт. Для шести годин безперервної роботи досить трьох флаконів рідини по 1 мл.

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