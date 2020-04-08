З'явилася вакансія мандрівника з зарплатою 2500 доларів в тиждень

Сайт люксових речей HushHush опублікував вакансію високооплачуваного мандрівника. Від претендентів вимагають їздити по всьому світу і тестувати розкішні апартаменти.

Так, кандидат, який успішно пройде відбірковий тур, повинен буде їздити по світу і оглядати дорогу нерухомість. Наприклад, розкішний замок на французькій Рів'єрі, іспанську віллу з 25 спальнями, будинок на березі океану в ексклюзивному клубі Ocean Reef у Флориді або величезний особняк в районі Сан-Франциско.

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Крім того, в обов'язки мандрівника входить складання докладного звіту про кожен об'єкт на 800 слів з описом його зручностей, а також оцінкою доступності, дизайну і придатності для розміщення на сайті HushHush. За виконання вимог організація обіцяє платити працівникові приблизно 2,5 тисячі доларів тиждень.

Також роботодавець уточнив, що вони шукають людей з відсутністю судимостей, наявністю справжнього паспорта і умінням писати рецензії в найкоротші терміни. "Претенденти також повинні продемонструвати свою надійність, талант помічати деталі і навички написання хороших текстів", – йдеться в оголошенні.

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