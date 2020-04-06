Ryanair дозволили здійснювати рейси між Італією та Україною

В Італії авіаційна влада (ENAC) схвалила заявку Ryanair на тимчасове здійснення рейсів між Італією та Україною. Про це повідомляє прес-служба ENAC.

Дозвіл видано 3 березня й буде діяти до 13 липня 2020 року.

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Ryanair отримав право на здійснення польотів з Києва в Бергамо, Болонью, Рим, Катанью, з Одеси в Рим, Бергамо, Болонью, зі Львова до Рима, Бергамо, Болоньї, і з Харкова в Бергамо. Проте наразі невідомо, чи зможе Ryanair запустити рейси до закінчення терміну дії тимчасового дозволу, оскільки зараз введені обмеження на польоти в країнах ЄС і Україні у зв'язку з коронавірусом.

Нагадаємо, що Україна призупинила міжнародне авіасполучення з 17 березня. Після 17 березня громадянам України доводиться повертатися в Україну тільки автотранспортом.

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