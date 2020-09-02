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В Англії шукають водія-нудиста: що вимагається від кандидата

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В Англії шукають водія-нудиста: що вимагається від кандидата - фото 1

У Великобританії з'явилася робота для водія, який не проти попрацювати голяка. Таку вакансію розмістила пара нудистів, яким буде потрібно переїхати в інший будинок в середині вересня. При цьому найняти вони планують людину, яка розділяє їхні погляди.

Так, подружжя розмістило вакансію на платформі Shift, але вдалося це не з першого разу і лише за допомогою техпідтримки: на сайті просто не виявилося нормальної категорії для подібної послуги. Спеціально для пари сайт розмістив окрему сторінку, де для достовірності опублікував скріншоти листування. Внизу – форма, через яку можна запропонувати парі свої послуги.

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Від водія вимагається приїхати до пари додому голяка, завантажити речі, відвезти їх в інший будинок і розвантажити машину. За настільки екзотичне виконання роботи обіцяють заплатити 2 тисячі фунтів.

В Англії шукають водія-нудиста: що вимагається від кандидата - фото 423295

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Джерело: mirror
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