Кур'єри Amazon вішають на деревах смартфони: навіщо вони це роблять

Винахідливі кур'єри сервісу Amazon у Чикаго знайшли робочий лайфхак, який дозволив їм заробляти більше. Вони почали вішати на дерева смартфони, аби перехитрити алгоритм, який займається розподілом замовлень. Це дозволяє їм випередити конкурентів.

Йдеться про постачальника сервісу Amazon Flex, що працює за принципом Uber: клієнт замовляє доставку з фірмового магазину або пункту видачі товарів, а сервіс передає замовлення водієві, що стоїть найближче до точки.

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З огляду на особливості алгоритмів, недобросовісні кур'єри почали вішати телефони біля магазинів і пунктів видачі замовлень. Щось схоже на рибалок, які закидають вудки. Система у результаті бачить, що кур'єр перебуває поруч, "клює" і доручає доставку саме йому.

Проблему помітили інші кур'єри, коли виявили, що деякі їхні конкуренти отримують замовлення частіше та швидше.

Кур'єри почали вішати смартфони біля точок видачі та магазинів

У Bloomberg припустили, що лайфхак придумали не самі водії: швидше за все, їм за певну плату допомагають якісь хакери. Примітно, що телефони роздають замовлення не одному водієві, а відразу декільком: це не дозволяє Amazon відстежити, хто саме "зламує" систему.

За словами одного з водіїв сервісу, лайфхаком часто користуються кур'єри, які передоручають свої замовлення. Наприклад, водій може прийняти замовлення на 18 доларів на годину, а потім передати його комусь іншому, але з платою 10 доларів на годину.

В Amazon уже пообіцяли провести службову перевірку.

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