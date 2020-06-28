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З'явилася соціальна мережа, де немає негативних коментарів

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Соцмережа Under World - фото 1
Соцмережа Under World / soranews24

В Японії запустили соцмережу "Under World", де користувачі будуть отримувати тільки позитивні коментарі на будь-який свій пост. Творці вирішили, що у 2020 році в світі і так вистачає негативу.

Без нейромереж тут, очевидно, не обійшлося. Саме алгоритм буде підбадьорювати користувачів і залишати душевні коментарі. Наприклад, якщо людина напише, що втомилася, то штучний інтелект нагадає їй, що у світі є багато людей, які її по-справжньому цінують.

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Попри загальний тон коментарів, вони можуть бути дуже різноманітними. Буде створюватися враження, що ви спілкуєтеся з великою кількістю реальних і дуже добрих людей.

Платформа експериментальна і поки що буде працювати тільки три тижні. Обліковий запис необхідно прив'язати до акаунту у Twitter.

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Джерело: soranews24
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