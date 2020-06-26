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Facebook почав попереджати про репости старих статей

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Facebook почав попереджати про репости старих статей - фото 1

Соціальна мережа Facebook почала попереджати користувачів про репости старих матеріалів. Спливаюче вікно буде з'являтися у постів, які опубліковані 90 днів тому і більше.

Компанія пояснила, що таким чином хоче дати "контекст" користувачам, за допомогою якого вони можуть прийняти обгрунтоване рішення про репост. Проте поділитися старим постом можна як і раніше.

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"Наше внутрішнє дослідження показало, що актуальність статті – важлива частина контексту, яка допомагає людям вирішувати, що читати, чому довіряти і чим ділитися. Наприклад, новинні видання стурбовані тим, що старі історії можна опублікувати в соцмережах як актуальні – через це можна неправильно тлумачити поточні події", – йдеться у заяві представників Facebook.

Соцмережа анонсувала, що протестує й інші оповіщення користувачів. Наприклад, у новинах про Covid-19 буде спливати вікно з інформацією про джерело і пропозицією перейти в інформаційний центр Facebook про коронавірус.

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Джерело: about.fb
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