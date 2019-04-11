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З'явилася система, яка вираховує робітників, які хочуть звільнитися
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У компанії IBM працює запатентована HR-система на базі штучного інтелекту. Вона визначає, хто зі співробітників готується звільнятися найближчим часом. Точність прогнозу досягає 95%. Дізнайтеся, як це працює.
CEO компанії IBM Вірджинія Рометті розповіла, як компанія працює з плинністю кадрів. Такий механізм допомагає IBM ефективно наймати нових людей. При штаті в 350 000 співробітників, IBM щодня отримує до 8000 резюме і займає перше місце за популярністю на сайті Glassdoor. При цьому Рометті не стала розкривати, які саме чинники допомагають успішно передбачати звільнення.
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IBM могли на підставі історичних даних знайти загальні патерни поведінки для 95% звільнених співробітників. Але перевірити, чи дійсно збиралися звільнитися ті співробітники, на яких вказала система, і до кого з метою утримання звернулися HR-фахівці IBM, принципово неможливо. Принаймні до тих пір, поки подія не сталося.
Прикладом такої події може бути реакція зазначених предиктором співробітників на пропозиції рекрутерів ззовні IBM. Наприклад, частота оновлення LinkedIn-профілю або додавання "в друзі" рекрутерів. Теж робить український SignalHire. Однак ні у кого з відомих HR-Tech продуктів не йдеться про прогноз з точністю 95%.
Топ-менеджер пояснила, що впровадження такого алгоритму допомогло на 30% скоротити штат HR-департаменту. Решта фахівці отримали вищі зарплати та корисні завдання.
Передбачення звільнень – не єдине завдання, яку в IBM доручили штучного інтелекту. Алгоритм MYCA (My Career Advisor) допомагає співробітникам виявити навички, що вимагають поліпшення. Технологія Blue Match показує їм релевантні вакансії й підвищення, відкриті всередині IBM.
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