Навіть пес працює: у Японії собака продає печену картоплю

У роботі продавця немає нічого незвичного. А що, якщо за прилавком буде стояти Кінкун – трирічний песик породи сіба-іну. Дивіться відео, як проходять його робочі дні.

Він працює у лавці з вуличною їжею в японському маленькому місті Саппоро. Пес продає запечену у фользі картоплю. Проте це лавка самообслуговування, де покупець сам розплачується та забирає товар. Ціна картоплі – 100 японських єн, що дорівнює приблизно 25 гривням. Підготуйте оплату без решти, бо у песика лапки й усі "чайові" залишаться на корм для Кінкуна.

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Проте Кінкун на роботі не байдикує. У нього є важливі обов’язки, які він старанно та наполегливо виконує. Він вітає усіх покупців та забезпечує гарний настрій. І він справляється на відмінно зі своєю роботою.

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