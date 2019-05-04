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З'явилася програма, яка перетворює дитячі малюнки в реалістичні пейзажі

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З'явилася програма, яка перетворює дитячі малюнки в реалістичні пейзажі - фото 1

В мережі Інтернет можна скористатися відкритою веб-версією програми, яка перетворює невмілі замальовки в реалістичні картини. Дізнайтеся, як саме працює цей ресурс.

Це не офіційний сервіс від Nvidia. Його запустила команда розробників з дозволу американської компанії.

І ще: Штучний інтелект навчився створювати зображення неіснуючих людей у повний зріст: відео

У березні 2019 року дослідники з компанії Nvidia представили програму GauGAN, яка використовує нейромережу для обробки зображень. Програма перетворює схематичні нариси в реалістичні зображення.

"Paint в епоху штучного інтелекту" – так її назвало видання TechChurch. Програма з'явилася у вільному доступі не відразу, а тільки через місяць. На основі нейромережі був запущений сервіс Smart Sketch.

Все, що потрібно від користувача, – створити схематичний малюнок, використовуючи кисті різних розмірів. Замість кольору необхідно вибрати текстуру майбутнього пейзажу: траву, бруд, небо, море, квіти, сніг, цегла, хмари, міст, дорогу тощо.

Сайт має простий інтерфейс всього з двома кнопками "Завантажити" і "Конвертувати в фото", вікном для малювання і двома інструментами – пензлем й ластиком. Сервер не справляється з потоком відвідувачів сайту, через що він поки працює з перебоями.

З'явилася програма, яка перетворює дитячі малюнки в реалістичні пейзажі - фото 325395

З'явилася програма, яка перетворює дитячі малюнки в реалістичні пейзажі - фото 325396

З'явилася програма, яка перетворює дитячі малюнки в реалістичні пейзажі - фото 325397

З'явилася програма, яка перетворює дитячі малюнки в реалістичні пейзажі - фото 325398

До теми: Зонд NASA надіслав вражаючі знімки заходу на Марсі

Джерело: bird in flight
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