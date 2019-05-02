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Штучний інтелект навчився створювати зображення неіснуючих людей у повний зріст: відео
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Японські розробники придумали алгоритм, який може створювати портрети неіснуючих людей в повний зріст.
Картинка штучного інтелекту майже не відрізняється від фотографій справжніх людей. Відзначається, що алгоритм створює зображення, на яких "люди" ніби рухаються і змінюють одяг. Для досягнення подібного ефекту вчені з компанії Data Grid "навчали" нейромережу відразу у декількох напрямках.
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Розробка японців може кардинально змінити рекламний ринок, оскільки дозволить просувати одяг набагато дешевше без залучення моделей і фотографів. Компанія планує підписати контракти з рекламними компаніями, магазинами і ритейлерами.
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