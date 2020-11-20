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З'явилася перша у світі різдвяна пісня для собак: відео

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З'явилася перша у світі різдвяна пісня для собак: відео - фото 1

Щороку з наближенням зимових свят ми починаємо слухати добре відомі нам різдвяні пісні, які створюють настрій чуда. Тепер до свята можуть приєднатися і собаки!

"Підніміть гав", як стверджують творці – це перша собача різдвяна пісня. Вона була створена на основі наукових досліджень того, як собаки взаємодіють зі звуком, і з урахуванням інформації, отриманої від біхевіористів.

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Головною музичною темою є реггі, на яке накладено звуки дзвіночків, м'яких іграшок і "вказівок господаря", щоб собака, який слухає цей трек, "танцювала".

Пісня була створене на основі роботи з 25 собаками, які прослухали понад 500 звуків. На основі цього експерименту вибрали ті, на які тварини реагували найкраще.

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Джерело: cnn
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