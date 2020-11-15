Упіймали на гарячому: епічне відео з котом підкорює мережу

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, і цей пухнастик не став винятком. Тепер можна з упевненістю сказати, що коти не завжди виглядають ідеально.

На платформі Reddit користувач з ніком Einwandfrei1 поділився кумедним роликом з котом, який стрімко підіймається в тренди. За короткий час відео вже встигло зібрати понад 888 тисяч переглядів!

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А все тому, що хлопець зумів упіймати момент, коли його домашній улюбленець зовсім не був готовий до зйомки. Кім саме вирішив облизати лапу, коли усвідомив, що він тепер зірка кадру. Здається, саме так виглядає помилка завантаження у реальному житті.

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