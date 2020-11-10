Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх

Коти частенько стають зірками мережі через свій чарівний вигляд чи незвичайну поведінку, але ці пухнастики заслужили окреме місце в інтернеті. А все тому, що навіть котики бувають зовсім не фотогенічними!

Хоч якими володарями людських помешкань та елегантними красенями не називають котів, але навіть у них бувають моменти, коли натяків на благородність не залишається. У соцмережі Twitter просто одержимі епічними знімками домашніх улюбленців, які, здається, зламались. І такими кадрами просто неможливо не поділитись, адже порція гарного настрою гарантована!

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Stephanie Hushman-Willard

Matthew Boyd

Alisa Mahmoud

Morgan Hoffman

gloveslap_

Rebecca Lin Florek

Uttara Sunita Vinay

Beth Paule

Brennan Stephenson

Nnedi

Fiona Kerr

Angelique Sophia Lawrence Bilello-Bolger

Bex McCabe

Ukiie Craw

Niłeśh Vądher

Brianna Lee Duncan

Jennifer Turpin

Samantha Wright

Kenia Venus

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