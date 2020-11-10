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Холостячка

Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх

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Епічні фото котів - фото 1
Епічні фото котів

Коти частенько стають зірками мережі через свій чарівний вигляд чи незвичайну поведінку, але ці пухнастики заслужили окреме місце в інтернеті. А все тому, що навіть котики бувають зовсім не фотогенічними!

Хоч якими володарями людських помешкань та елегантними красенями не називають котів, але навіть у них бувають моменти, коли натяків на благородність не залишається. У соцмережі Twitter просто одержимі епічними знімками домашніх улюбленців, які, здається, зламались. І такими кадрами просто неможливо не поділитись, адже порція гарного настрою гарантована!

І ще: Реакція кота на погану погоду підірвала мережу: кумедні фото

Stephanie Hushman-Willard - фото 434317
Stephanie Hushman-Willard
Matthew Boyd - фото 434316
Matthew Boyd
Alisa Mahmoud - фото 434315
Alisa Mahmoud
Morgan Hoffman - фото 434314
Morgan Hoffman
gloveslap_ - фото 434313
gloveslap_
Rebecca Lin Florek - фото 434312
Rebecca Lin Florek
Uttara Sunita Vinay - фото 434311
Uttara Sunita Vinay
Beth Paule - фото 434310
Beth Paule
Brennan Stephenson - фото 434309
Brennan Stephenson
Nnedi - фото 434308
Nnedi
Fiona Kerr - фото 434307
Fiona Kerr
Angelique Sophia Lawrence Bilello-Bolger - фото 434306
Angelique Sophia Lawrence Bilello-Bolger
Bex McCabe - фото 434305
Bex McCabe
Ukiie Craw - фото 434304
Ukiie Craw
Niłeśh Vądher - фото 434303
Niłeśh Vądher
Brianna Lee Duncan - фото 434302
Brianna Lee Duncan
Jennifer Turpin - фото 434301
Jennifer Turpin
Samantha Wright - фото 434300
Samantha Wright
Kenia Venus - фото 434299
Kenia Venus

Читайте також: Більше, ніж кохання: 10 сімейних портретів тварин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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