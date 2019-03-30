З’явилася перша фанатська короткометражка з нагоди 40-річчя франшизи "Чужий"

IGN опублікував першу з шести короткометражок, присвячених 40-річчю виходу першого "Чужого". "Alien: Containment" розповідає про групу тих, що вижили після руйнування космічного корабля, які підозрюють, що один з них заражений ксеноморфом.

Режисером і автором сценарію картини виступив Кріс Редінг. Він відомий по низькобюджетному науково-фантастичному фільму "Сомнус", двома короткометражками і картині для ТВ. Редінг став одним з шести режисерів, чиї роботи у 20th Century Fox визнали найкращими в конкурсі на фанатські фільми по "Чужому".

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Головною умовою конкурсу було придумати оригінальну ідею фільму у всесвіті "Чужого". При цьому учасники не могли залучити вже показаних персонажів, а ідея повинна була складатися з 500 символів.

Кожна з шести картин-переможців отримала від студії ресурси на зйомки і по 246 тисяч доларів бюджету. Фільми будуть випускати щоп'ятниці, починаючи з 29 березня.

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