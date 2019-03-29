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Страшні історії для розповіді у темряві: дивіться трейлер фільму жахів

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Українська прем'єра стрічки – 15 серпня - фото 1
Українська прем'єра стрічки – 15 серпня / popsugar

На YouTube-каналі CBS Film опублікований тизер-трейлер Страшних історій для розповіді у темряві від норвезького режисера Андре Овредала.

В основу цієї картини лягла однойменна серія книг письменника Елвіна Шварца, ілюстрована художником Стівеном Гаммеллом. Спочатку Гільєрмо дель Торо хотів сам знімати Страшні історії для розповіді у темряві, але згодом вирішив зайняти посаду продюсера. Права на цикл CBS Films купила в 2013 році.

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Дія фільму розгортається в 1968-му в Мілл-Веллі, де компанія підлітків на свій страх і ризик розслідує низку загадкових смертей і інших страшних подій.

Українська прем'єра стрічки – 15 серпня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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