З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні

Почала працювати інтерактивна карта, яка показує оперативну інформацію про кількість госпіталізованих з підозрою на новий коронавірус в Україні. Вона з'явилася на сайті Tableau Public 13 березня.

На інтерактивній карті показано кількість госпіталізацій у зв'язку з підозрою на COVID-19, а також підтверджені випадки зараження по областях. Також вказується кількість ліжкомісць, пристосованих для лікування вірусу, в кожному регіоні.

До теми: З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу

Карта моніторингу коронавірусу в Україні за посиланням

Згідно з оприлюдненими даними, на цю мить в Україні з підозрою на коронавірус госпіталізовані одинадцять осіб: в Луцьку, Рівному, Вінниці, Сумах, Полтаві, Кременчуці, Умані, Черкасах, Запоріжжі, Костянтинівці, Білій Церкві та Рубіжному.

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