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ЗАРАЗА: відомий фільм передрік коронавірус ще у 2011 році

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Фільм Зараза - фото 1
Фільм Зараза / theverge

Спалах пандемії коронавірусу передрекли в голлівудському фільмі "Зараза" 2011 року. Через 9 років після виходу стрічка увійшла в список найбільш часто завантажуваних фільмів американського iTunes Store.

За сюжетом фільму, жінка, яку грає актриса Гвінет Пелтроу, гине від загадкового вірусу, який вона підхопила в Китаї, після чого паніка розростається по всьому світу і отримує глобальний характер. Як і COVID-2019, вигаданий вірус з фільму поширюється при близькому контакті людей або через дотики до заражених поверхонь.

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До слова, Пелтроу недавно опублікувала в соцмережі Instagram своє фото в масці під час трансатлантичного перельоту. "Я вже бачила це кіно. Тому зберігайте спокій, утримайтеся від рукостискань, частіше мийте руки", – написала актриса.

Сценарист "Зараження" Скотт Бернс зазначає, що автори фільму ставили перед собою завдання показати, наскільки сучасне суспільство не підготовлене до подібних епідемій.

Кадри з фільму "Зараза"

ЗАРАЗА: відомий фільм передрік коронавірус ще у 2011 році - фото 392221

ЗАРАЗА: відомий фільм передрік коронавірус ще у 2011 році - фото 392222

ЗАРАЗА: відомий фільм передрік коронавірус ще у 2011 році - фото 392223

ЗАРАЗА: відомий фільм передрік коронавірус ще у 2011 році - фото 392224

ЗАРАЗА: відомий фільм передрік коронавірус ще у 2011 році - фото 392225

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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